نزال لـ "دنيا الوطن": مهرجان الانطلاقة بغزة قوة دافعة للمصالحة

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الأحد، أن "احياء الذكرى الـ 58 لانطلاقة الحركة ومن غزة بحضور مئات الآف الفتحاويين والمساندين من دون تسجيل أية مظاهر غير ودية في الشوارع والميادين، هو الدليل القاطع على قدرة الفلسطينيين على عيش تبايناتهم السياسية دون تناحر أو تهديد".وقال نزال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: إننا "نعبر عن سعادة كل الفتحاويين بنجاح هذا المحفل الشعبي الهادف"، معتبرا ذلك خطوة طيبة تساند المصالحة ولا تناقضها.وأضاف المتحدث باسم فتح في الخارج: "لقد احتاجت حركة حماس مدة طويلة من الزمن لتقتنع بما قلناه من أن فتح ليست مصممة لمواجهاتها أو الاصطدام بها، كما احتاجت حماس وقتا لتعي نأ ثقل فتح في الميدان الشعبي وميزان المواجهة ضد الاحتلال لا يضعف وجودها".وشدد أن "حركة فتح انطلقت ضد الاحتلال، وطوال عقود تبلور برنامجها وأدبياتها وممارساتها القتالية ضد الاحتلال لمدة 30 عاما قبل أن تظهر حماس عام 1987، وبالتالي فان فكر فتح ليس مفصلا بأي شكل على منوال النهج الاقصائي ولا محتكما بحال إلى منطق الطاقة الانكفائية أو الاحلالية بل ظهره لفلسطين وجبهته مقابلة للاحتلال ولا يهدف لثورة داخلية موجهة لحزب حاكم بل ضد احتلال استعماري ترفضه جوارح الفتحاويين التي عبرت عن نفسها بهذا الفيضان الشعبي من جنيني لرام الله لغزة وسيتستمر لأسابيع في الخارج".وتابع نزال: "نريد انطلاقة نوعية صادقة في المصالحة وحماس تعي أن لا أحدًا يحل محل أحد بل أحدنا يكمل الآخر، انظروا للأحداث الضفة في 2022، تعرفون بأن لا يوجد شخص يستطيع أن يضع فتح في قفص ولا أن يرسم صورتها بريشته، ففتح ترسم نفسها بريشة أبنائها يسطرون بدمهم تطلعات شعب هذفه التحرر والاستقلال".كما أكد أن "اليد ممدودة لمصالحة وليس في برنامج فتح شيء من قبيل التناقض مع حماس فنحن لا نستقوي على فلسطيني بل نستقوي بالفلسطيني ومن أجله كحركة وطنية تحررية استقلالية لا انكفائية ولا انعزالية ولا موجهة لطرف محلي".