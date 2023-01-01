شؤون فلسطينية

من بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

من بينهم أسير محرر.. الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين من الخليل.

وذكرت مصادر أمنية، ،ن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عرفات إبراهيم القواسمي (58 عاما) وجواد محمد الجعبري (54 عاما) من مدينة الخليل، وزياد العجوري (36 عاما) من بلدة بيت أمر شمالا، بعد أن داهمت منازلهم، وفتشتها.

والجعبري أسير محرر أمضى نحو 20 عاماً في سجون الاحتلال، أفرج عنه من آخر اعتقال في 2 يونيو 2021، حيث أمضى 20 شهراً في الاعتقال الإداري.

وخلال اعتقاله توفيت والدته في 7 كانون أول/ ديسمبر 2019، وقد حرمه الاحتلال من وداعها حيث كان معتقلاً في سجن عوفر.

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