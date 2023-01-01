شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء المالكي ووزير الخارجية البرازيلي الجديد

تفاصيل لقاء المالكي ووزير الخارجية البرازيلي الجديد
صورة من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الخارجية البرازيلية الجديد ماورو فييرا، يوم السبت قبيل تسلمه مهامه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الذي تقدم بالتهاني للفريق الرئاسي والحكومي الجديد والشكر على الاستقبال.

كما قدم الوزير المالكي التعازي بفقدان ملك الكرة البرازيلية الذي مثل ثروة ثقافية ورياضية عالمية.

ونقل الوزير المالكي تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس المنتخب لولا بفوزه في الانتخابات الرئاسية، معبرًا عن ارتياحه لعودة البرازيل بالقيام بدورها الريادي الفاعل على صعيد السياسة الدولية ومساندة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حيث ظلت البرازيل على الدوام نصيرة للقضية الفلسطينية واسهمت بإنجاح العديد من القرارات المتعلقة بفلسطين في الامم المتحدة وفي المحافل الدولية.

واستعرض الوزير المالكي صورة الأوضاع الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وإجراءات الاحتلال وخطورة برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة على المنطقة بأسرها التي تبني برنامجها على تهويد كافة الأراضي الفلسطينية ومسح الهوية
والرواية الفلسطينية.

وطلب من نظيره البرازيلي احياء الدور البرازيلي المساند والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية تسهم في ردع السياسة الإسرائيلية واستخدام نفوذها في القارة وفي العالم لحشد التأييد لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال. 

كما تمنى على الجانب البرازيلي رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي
مع فلسطين الى مستوى سفارة، موجهًا الدعوة لنظيره البرازيلي لزيارة فلسطين مجددا حيث كان قد زارها عام 2003.

من جانبه، أكد الوزير ماورو فييرا بوضوح على الموقف الثابت للبرازيل وعودته إلى ما كان عليه فور تسلم الرئيس لولا دا سيلفا في الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن الاستقبال قد تم قبيل ساعات من تسلم الرئيس المنتخب مقاليد الحكم في البرازيل.

كما وعبر الوزير البرازيلي عن استعداده للمساعدة بأي قضية تخص فلسطين وشعبها، قائلا: "إن العلاقات بين الجانبين ستشهد تطورا ملحوظا في السنوات القادمة، وعبر عن امتنانه لحضور الوزير لمراسم تنصيب الرئيس لولا كمبعوث للرئيس الفلسطيني
محمود عباس وممثل عن الشعب الفلسطيني".

وحضر اللقاء عن الجانب الفلسطيني سفير فلسطين إبراهيم الزبن والمستشار أول أحمد الأسعد.

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