مقتل 6 عسكريين سوريين في هجوم لتنظيم الدولة بحمص

رام الله - دنيا الوطنقُتل 6 عسكريين سوريين في إثر هجوم مسلّح على نقاط للجيش السوري في ريف محافظة حمص الشرقي غرب البلاد.وأفاد مصدر ميداني لوكالة (سبوتنيك) بأنّ "6 ضباط، جميعهم برتبة ملازم، يتبعون الفرقة 18 دبابات، قُتلوا في هجوم لإرهابيي تنظيم الدولة على نقاط للجيش في محور السخنة - توينان، فجر اليوم".وتحدّث المصدر للوكالة عن وقوع اشتباكات بين الجيش السوري والمسلحين، مشيراً إلى أنّ "المنطقة كانت آمنة، ولم تشهد أيّ هجمات من قبل".وأمس، قُتل 10 فنيين وعمال نفط سوريين في إثر هجوم إرهابي استهدف سياراتهم في حقل التيم النفطي، جنوبي دير الزور، وفق قناة (الميادين).إلى ذلك، حمّلت دمشق، على لسان وزير النفط والثروة المعدنية السوري، بسام طعمة، الاحتلال الأميركي المسؤولية عن الهجوم الذي نفذه تنظيم الدولة.