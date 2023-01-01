شؤون فلسطينية

نتائج الاستفتاء: الرئيس عباس شخصية العام.. الشيخ الأبرز يليه هنية.. والزبيدي الأقرب لمركزية فتح

نتائج الاستفتاء: الرئيس عباس شخصية العام.. الشيخ الأبرز يليه هنية.. والزبيدي الأقرب لمركزية فتح
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت "دنيا الوطن"، اليوم السبت، باب التصويت في استفتائها السنوي العاشر، وذلك بعد أربعة أيام من إطلاقه عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

وشارك في الاستفتاء السنوي لـ "دنيا الوطن" 449,035 شخصاً من مختلف دول العالم، حيث تناول الاستفتاء، جملة من القضايا والشخصيات الفلسطينية والعربية والدولية، خلال عام 2022، وفيما يلي أبرز ما جاء في الاستفتاء من نتائج:

أبرز الشخصيات

أظهرت نتائج الاستفتاء، الذي أطلق الأربعاء الماضي، حصول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على لقب شخصية العام، يليه أمير دولة قطر، تميم بن حمد.

واختار المشاركون في الاستفتاء، حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، كأبرز شخصية فصائلية مؤثرة خلال عام 2022، يليه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

ورشح المشاركون في الاستفتاء، الأسير زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري، للحصول على عضوية اللجنة المركزية لفتح، يليه حسام زملط، عضو المجلس الثوري وسفير فلسطين لدى المملكة المتحدة.

وحصلت مي كيلة، وزيرة الصحة، على لقب أبرز شخصية حكومية، يليها عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، فيما حصلت، ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، على لقب أبرز شخصية نسائية، يليها، هنادي الحلواني، الناشطة المقدسية.

وفي غزة، حصل عصام الدعاليس، رئيس لجنة المتابعة الحكومية، على لقب أبرز شخصية حكومية بالقطاع، يليه إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل.

وحصل إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، على لقب أبرز ناطق حكومي، يليه، إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة.

ويرى المشاركون في الاستفتاء، جمال نزال، الناطق باسم حركة (فتح) في أوروبا، كأبرز ناطق اعلامي، يليه حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس.

وحصل الصحفي عبد الحميد عبد العاطي، على لقب الشخصية الإعلامية الأبرز لعام 2022، يليه جيفارا البديري، مراسلة قناة الجزيرة.

وحول الشخصية المحلية الأبرز، حصل لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية بغزة، على المركز الأول، يليه فهمي شراب، الكاتب والمبادر المجتمعي.

وحصل عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، على لقب الشخصية الرياضية الأبرز، فيما حصل أدهم سلامة، على الشخصية الإعلامية الرياضية الأبرز لعام 2022.

كما حصل أحمد طيبي، على لقب أبرز شخصية فلسطينية في 48، يليه رائد صلاح.

المصالحة والانتخابات الفلسطينية

ويرى 94.5% من المشاركين في الاستفتاء، أن إعلان الجزائر لن يؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية، فيما يرى 89.2% من المشاركين، أن الوساطة العربية ستستمر في حال فشل الجهود الجزائرية لانهاء الانقسام.

وحول الانتخابات، سينتخب 58.1% من المشاركين بالاستفتاء، حركة (فتح)، و21.7% (حماس) وقرر 14.3% انتخاب المستقلين.

وحمّل المشاركون في الاستفتاء، حركة (حماس)، مسؤولية فشل المصالحة، بنسبة 49.8%، تليها، حركة (فتح)، بنسبة 24.1%، فيما يرى 26.1% أن كلاً من الحركتين يتحمل مسؤولية الانقسام.

القضايا والأحداث

واستحوذ اغتيال شيرين أبو عاقلة على اهتمام 42.8% من المشاركين خلال العام 2022، يليه اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بنسبة 29.3%، ويرى 61.3% من المشاركين أن صفقة الأسرى ستجرى في العالم 2023، فيما يرى 29.7% أن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي خلال العام المقبل.

للاطلاع على نتائج استفتاء دنيا الوطن السنوي 2022 كاملة - اضغط هنا

أخبار ذات صلة

حلس لـ &quot;استوديو الوطن&quot;: نأمل أن نمارس الديمقراطية الوطنية والتنظيمية خلال 2023

حلس لـ "استوديو الوطن": نأمل أن نمارس الديمقراطية الوطنية والتنظيمية خلال 2023

&quot;فتح&quot;: المشاركة الجماهيرية بذكرى الانطلاقة تؤكد التفاف الشعب حول الحركة

"فتح": المشاركة الجماهيرية بذكرى الانطلاقة تؤكد التفاف الشعب حول الحركة

بحر يرحب بالقرار الأممي ويعتبره خطوة مهمة في اتجاه تجريم الاحتلال

بحر يرحب بالقرار الأممي ويعتبره خطوة مهمة في اتجاه تجريم الاحتلال

مصلح: &quot;الداخلية&quot; تُشكل صمام أمان لشعبنا بجميع مكوناته

مصلح: "الداخلية" تُشكل صمام أمان لشعبنا بجميع مكوناته

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

&quot;المالية&quot; تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يناير

"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يناير

الرئيس عباس يدعو الجميع لحوار وطني فلسطيني سياسي شامل بالقريب العاجل

الرئيس عباس يدعو الجميع لحوار وطني فلسطيني سياسي شامل بالقريب العاجل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة الـ58 للثورة الفلسطينية وحركة &quot;فتح&quot;

الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة الـ58 للثورة الفلسطينية وحركة "فتح"

البزم: حريصون على تأمين جميع الفعاليات الوطنية للفصائل بغزة

البزم: حريصون على تأمين جميع الفعاليات الوطنية للفصائل بغزة

مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

وزارة الاقتصاد الوطني: الشركات غير الربحية حصلت على 50 مليون دولار خلال العام 2022

وزارة الاقتصاد الوطني: الشركات غير الربحية حصلت على 50 مليون دولار خلال العام 2022

توافد الجماهير الفلسطينية لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ 58 بساحة الكتيبة في غزة

توافد الجماهير الفلسطينية لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ 58 بساحة الكتيبة في غزة

&quot;الشرطة الفلسطينية&quot; تقبض على أخطر تجار المخدرات بضواحي القدس

"الشرطة الفلسطينية" تقبض على أخطر تجار المخدرات بضواحي القدس

منوعات

عمرو مصطفى: محمد منير نجم مصر الأول.. وخسارة أتكلم عن مطربي المهرجانات

عمرو مصطفى: محمد منير نجم مصر الأول.. وخسارة أتكلم عن مطربي المهرجانات

محمد منير يعتذر لجمهور حفله

محمد منير يعتذر لجمهور حفله

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: &quot;الحمد لله&quot;

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: "الحمد لله"

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة &quot;أجمل 100 وجه&quot;

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه"

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

رحيل فيفيان ويستوود &quot;ملكة الموضة البريطانية&quot;

رحيل فيفيان ويستوود "ملكة الموضة البريطانية"

إليسا تردّ بحسم على &quot;وتري&quot;: الخلاف أكبر من زياد برجي

إليسا تردّ بحسم على "وتري": الخلاف أكبر من زياد برجي

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية