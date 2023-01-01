نتائج الاستفتاء: الرئيس عباس شخصية العام.. الشيخ الأبرز يليه هنية.. والزبيدي الأقرب لمركزية فتح

رام الله - دنيا الوطنأغلقت "دنيا الوطن"، اليوم السبت، باب التصويت في استفتائها السنوي العاشر، وذلك بعد أربعة أيام من إطلاقه عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت.وشارك في الاستفتاء السنوي لـ "دنيا الوطن" 449,035 شخصاً من مختلف دول العالم، حيث تناول الاستفتاء، جملة من القضايا والشخصيات الفلسطينية والعربية والدولية، خلال عام 2022، وفيما يلي أبرز ما جاء في الاستفتاء من نتائج:أظهرت نتائج الاستفتاء، الذي أطلق الأربعاء الماضي، حصول الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على لقب شخصية العام، يليه أمير دولة قطر، تميم بن حمد.واختار المشاركون في الاستفتاء، حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، كأبرز شخصية فصائلية مؤثرة خلال عام 2022، يليه إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.ورشح المشاركون في الاستفتاء، الأسير زكريا الزبيدي، عضو المجلس الثوري، للحصول على عضوية اللجنة المركزية لفتح، يليه حسام زملط، عضو المجلس الثوري وسفير فلسطين لدى المملكة المتحدة.وحصلت مي كيلة، وزيرة الصحة، على لقب أبرز شخصية حكومية، يليها عاطف أبو سيف، وزير الثقافة، فيما حصلت، ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، على لقب أبرز شخصية نسائية، يليها، هنادي الحلواني، الناشطة المقدسية.وفي غزة، حصل عصام الدعاليس، رئيس لجنة المتابعة الحكومية، على لقب أبرز شخصية حكومية بالقطاع، يليه إيهاب الغصين، وكيل وزارة العمل.وحصل إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، على لقب أبرز ناطق حكومي، يليه، إياد البزم، الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة.ويرى المشاركون في الاستفتاء، جمال نزال، الناطق باسم حركة (فتح) في أوروبا، كأبرز ناطق اعلامي، يليه حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس.وحصل الصحفي عبد الحميد عبد العاطي، على لقب الشخصية الإعلامية الأبرز لعام 2022، يليه جيفارا البديري، مراسلة قناة الجزيرة.وحول الشخصية المحلية الأبرز، حصل لؤي المدهون، مفوض عام وزارة التنمية بغزة، على المركز الأول، يليه فهمي شراب، الكاتب والمبادر المجتمعي.وحصل عبد السلام هنية، مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة، على لقب الشخصية الرياضية الأبرز، فيما حصل أدهم سلامة، على الشخصية الإعلامية الرياضية الأبرز لعام 2022.كما حصل أحمد طيبي، على لقب أبرز شخصية فلسطينية في 48، يليه رائد صلاح.ويرى 94.5% من المشاركين في الاستفتاء، أن إعلان الجزائر لن يؤدي إلى انجاز المصالحة الفلسطينية، فيما يرى 89.2% من المشاركين، أن الوساطة العربية ستستمر في حال فشل الجهود الجزائرية لانهاء الانقسام.وحول الانتخابات، سينتخب 58.1% من المشاركين بالاستفتاء، حركة (فتح)، و21.7% (حماس) وقرر 14.3% انتخاب المستقلين.وحمّل المشاركون في الاستفتاء، حركة (حماس)، مسؤولية فشل المصالحة، بنسبة 49.8%، تليها، حركة (فتح)، بنسبة 24.1%، فيما يرى 26.1% أن كلاً من الحركتين يتحمل مسؤولية الانقسام.واستحوذ اغتيال شيرين أبو عاقلة على اهتمام 42.8% من المشاركين خلال العام 2022، يليه اقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين بنسبة 29.3%، ويرى 61.3% من المشاركين أن صفقة الأسرى ستجرى في العالم 2023، فيما يرى 29.7% أن الحرب الروسية الأوكرانية ستنتهي خلال العام المقبل.