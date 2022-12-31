حلس لـ "استوديو الوطن": نأمل أن نمارس الديمقراطية الوطنية والتنظيمية خلال 2023









خاص دنيا الوطن - تامر عليانأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض عام التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية أن المشهد الذي خرج به مهرجان الانطلاقة اليوم في قطاع غزة، لم يكن ليتم إلا من خلال حالة الوفاء التي تمثلت لدى أبناء شعبنا وأبناء الحركة التي دائماً يراهن عليها على الرغم من كافة الأمور والأزمات.وشدد حلس خلال لقاء مع برنامج "استوديو الوطن" على أن الحركة جاهزة لتنفيذ كل الاتفاقات المتعلقة بالمصالحة وأخرها إعلان المصالحة، مبيناً أن العزيمة متوفرة دائما لكن ما ينقصنا هو تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه على أرض الواقع.وأكد أن "فتح" دائما ما كانت قادرة على الحشد في مهرجاناتها المركزية، لافتاً أن الحشد في مهرجان ذكرى الانطلاقة 58 يعد من الأكبر على مدار السنوات وأن أبرز ما يميزه هو النظام بالدرجة الأولى.وأكد حلس أن المأمول من عام 2023 هو ممارسة الديمقراطية سواء على الصعيد الوطني من خلال الانتخابات العامة وخصوصا في القدس، أو حتى الصعيد التنظيمي الداخلي من خلال انعقاد المؤتمر العام الثامن الذي تأخر.