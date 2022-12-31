شؤون فلسطينية

"فتح": المشاركة الجماهيرية بذكرى الانطلاقة تؤكد التفاف الشعب حول الحركة

"فتح": المشاركة الجماهيرية بذكرى الانطلاقة تؤكد التفاف الشعب حول الحركة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ "فتح"، أنّ "الشعب الفلسطينيّ عبّر عن التزامه التاريخيّ بالمشروع الوطنيّ الفلسطينيّ الذي تقوده الحركة منذ انطلاقتها عام 1965؛ خلال المشاركة الجماهيريّة في مهرجان إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة الثورة الفلسطينيّة المعاصرة وحركة فتح في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة".

وأضافت في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، اليوم السبت، أنّ مشاركة مئات الآلاف من أبناء شعبنا في مهرجان إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينيّة وحركة "فتح" في قطاع غزّة؛ تؤكد مدى التفاف الشعب الفلسطينيّ حول الحركة وبرنامجها النضاليّ، وهي رسالة ذات دلالات؛ أنّ "فتح" بمشروعها السياسيّ والثوريّ تعبر عن الإرادة الوطنيّة لشعبنا وطموحاته في انتزاع حقوقه المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وقالت: "إن جماهير شعبنا أكّدت بما لا يدع مجالًا للشك التزامها بالشرعيّة التاريخيّة التي تمثّلها الحركة بقيادة الرئيس محمود عبّاس."

وعاهدت الحركة جماهير شعبنا في الوطن والشتات على مواصلة النضال والكفاح بكافة أشكال المقاومة المشروعة حتّى انتزاع حقوقها التاريخيّة، وإقامة الدولة الفلسطينيّة وعاصمتها القدس.

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