بحر يرحب بالقرار الأممي ويعتبره خطوة مهمة في اتجاه تجريم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على القرار الذي يطلب فتوى محكمة العدل الدولية عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بأنه خطوة مهمة باتجاه تجريم الاحتلال ومحاسبته.وطالب بحر، بترجمة عملية للقرارات الأممية الداعمة للحق الفلسطيني، وعزل الاحتلال ومحاكمة قادته في المحكمة الجنائية الدولية.وثمن مواقف 87 دولة صوتت لصالح القرار و تبنته في الأمم المتحدة رغم الضغوط وسياسة الابتزاز التي يمارسها الاحتلال.ودعا الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها التزاما بالقوانين والمواثيق الدولية، وانسجاما مع مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والإنسانية.