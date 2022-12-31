مصلح: "الداخلية" تُشكل صمام أمان لشعبنا بجميع مكوناته

رام الله - دنيا الوطنوجه وكيل وزارة الداخلية بغزة اللواء ناصر مصلح التحية والتقدير لجميع ضباط ومنتسبي الوزارة من الأجهزة الشرطية والأمنية كافة، الذين عملوا على مدار عام كامل بكل تفانٍ في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني، وخاصة في مهام تأمين عديد الفعاليات الوطنية والمجتمعية والمناسبات المهمة، وكانوا على قدر المسؤولية.وأكد مصلح أن وزارة الداخلية ومنظومتها الأمنية والشرطية تُشكل صمام أمان لشعبنا الفلسطيني بجميع مكوناته، وهي تقف على الدوام عند مسؤولياتها في تقديم العون والمساندة للمواطنين بمختلف توجهاتهم.وشدد وكيل الوزارة على استمرار القيام بالدور الأساس للوزارة وأجهزتها في تقديم الخدمة لأبناء شعبنا، والحفاظ بكل ما أوتيت من قوة على حالة الأمن والاستقرار.وتقدم مصلح بالتهنئة لجميع أبناء شعبنا بحلول العام الميلادي الجديد 2023، آملاً أن يكون عام خير على شعبنا جميعاً وأن تتحقق فيه الأمنيات.