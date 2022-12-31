شؤون فلسطينية

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وثق مركز قلنديا الإعلامي استشهاد 6 شهداء من سكان مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة خلال العام 2022، ما يرفع عدد الشهداء منذ العام 1967 إلى 90 شهيداً وشهيدة.

وأضاف مركز قلنديا الإعلامي أن أول الشهداء من سكان المخيم كان الشهيد فهمي حمد، وهو لاجئ من قرية بير ماعين، وقد ارتقى بعد إصابته بالاختناق بقنابل الغاز المسيلة للدموع في اقتحام قوات الاحتلال للمخيم بتاريخ 24/1/2022. علماً أنه شقيق الشهيد خالد حمد الذي ارتقى أيضا خلال اقتحام الاحتلال للمخيم بتاريخ 15/4/2002.

وبتاريخ 15/3/2022، ارتقى الشهيد علاء شحام (٢٢ عاماً)، وهو لاجئ من مدينة اللد، بعد إصابته برصاصة حي بالرأس خلال مواجهات اندلعت على أرض المخيم.

وبتاريخ 15/8/2022، ارتقى الشهيد محمد شحام (٢١ عاماً)، وهو لاجئ من مدينة اللد المهجرة، بعد اغتياله داخل منزله في كفر عقب بثلاثة رصاصات بالرأس والقسم العلوي من جسده، وقد سرقت قوات الاحتلال جثمانه واحتجزته لمدة 46 يوماً. علماً أنه ابن عم الشهيد علاء شحام المذكور سابقاً.

وبتاريخ 1/9/2022، ارتقى الشهيد يزن عفانة (٢٤ عاماً)، وهو لاجئ من قرية برفيليا المهجرة، بعد إصابته برصاصة بالقلب خلال مواجهات اندلعت بمنطقتي البيرة وأم الشرايط.

وبتاريخ 17/12/2022، ارتقى الشقيقان محمد مطير (36 عاماً) ومهند مطير (19 عاماً)، وهما من قرية بير ماعين المهجرة، بعد جريمة دهس نفذتها مستوطنة بالقرب من مدينة نابلس. علماً أنهما كان يجهزان لحفل زفاف ابنة شقيقتهما.

وأكد مركز قلنديا الإعلامي أن نسبة الشهداء هذا العام هي الأعلى منذ عام 2016.

ومع ارتقاء الشهداء الستة، يرتفع عدد الشهداء في مخيم قلنديا منذ العام 1967 إلى 90 شهيداً وشهيدة، من بينهم 23 طفلاً وطفلة. يضاف إليهم مئات الجرحى الذين أصيبوا في الدفاع عن المخيم، وعشرات الأسرى الصامدين في سجون الاحتلال.

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