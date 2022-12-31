شؤون فلسطينية

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المختص في شؤون القدس زكريا نجيب، إن المستوطنون نفذوا أكثر من 250 اقتحامًا للمسجد الأقصى المبارك في عام 2022، في عام مليء بالأحداث المأساوية على المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس.

وأشار نجيب إلى أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ أكثر من 1000 عملية اعتقال بحق المرابطين والمقدسيين في القدس، فيما يواصل الاحتلال اعتداءاته على المرابطين والمقدسيين داخل المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وأوضح أن الاحتلال يسعى لكي وعي المقدسيين في الضفة ومدينة القدس، ويستهدف المناهج الفلسطينية عبر أسرلة التعليم في مدينة القدس.

وأكد أن الاحتلال يهدف لهدم وتهويد المسجد الأقصى المبارك وبناء هيكله المزعوم، ويسعى في الوقت ذاته لطرد المقدسيين والسيطرة على مدينة القدس، منوها إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة تعد هي الأكثر عنصرية وتطرفًا.

وأضاف الباحث نجيب أن الأراضي الفلسطينية تشهد ثورة حقيقية من المقدسيون والشعب الفلسطيني دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك.

كما أننا نشهد حالة من رد الفعل الطبيعي والسريع من المقاومة تجاه اعتداء الاحتلال على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية.

وشدد على أن المقاومة في الضفة غيرت المعادلة مع الاحتلال، حتى بات الاحتلال يحسب حسابًا كبيرًا للمقاومة الفلسطينية في الضفة.

وأشار نجيب إلى أن المرابطين والمقدسيين داخل المسجد الأقصى أفشلوا مخططات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد، داعيا جميع أنباء شعبنا للنفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك.

 ودعا نجيب لوحدة الشعب الفلسطيني في جميع مناطقها الجغرافية وبكافة ألوان الطيف الفلسطينية.

كما دعا نجيب السلطة لوقف عملية التنسيق الأمني مع الاحتلال، وللوقوف إلى جانب أبناء شعبنا في الضفة.

ونوه إلى أن السلطة وأجهزتها الأمنية وظيفتها توفير الهدوء والأمن للاحتلال، مطالبا السلطة بتوقفها عن ملاحقة واستهداف المقاومة في الضفة.

أخبار ذات صلة

مصلح: &quot;الداخلية&quot; تُشكل صمام أمان لشعبنا بجميع مكوناته

مصلح: "الداخلية" تُشكل صمام أمان لشعبنا بجميع مكوناته

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

&quot;المالية&quot; تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يناير

"المالية" تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر يناير

الرئيس عباس يدعو الجميع لحوار وطني فلسطيني سياسي شامل بالقريب العاجل

الرئيس عباس يدعو الجميع لحوار وطني فلسطيني سياسي شامل بالقريب العاجل

الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة الـ58 للثورة الفلسطينية وحركة &quot;فتح&quot;

الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة الـ58 للثورة الفلسطينية وحركة "فتح"

البزم: حريصون على تأمين جميع الفعاليات الوطنية للفصائل بغزة

البزم: حريصون على تأمين جميع الفعاليات الوطنية للفصائل بغزة

شاهد: رسالة كوادر &quot;فتح&quot; خلال مهرجان الانطلاقة الـ 58 في غزة

شاهد: رسالة كوادر "فتح" خلال مهرجان الانطلاقة الـ 58 في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

6 شهداء من مخيم قلنديا خلال 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

أكثر من 250 اقتحام للأقصى و1000 اعتقال بحق مرابطيه في عام 2022

الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة الـ58 للثورة الفلسطينية وحركة &quot;فتح&quot;

الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة الـ58 للثورة الفلسطينية وحركة "فتح"

البزم: حريصون على تأمين جميع الفعاليات الوطنية للفصائل بغزة

البزم: حريصون على تأمين جميع الفعاليات الوطنية للفصائل بغزة

مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

وزارة الاقتصاد الوطني: الشركات غير الربحية حصلت على 50 مليون دولار خلال العام 2022

وزارة الاقتصاد الوطني: الشركات غير الربحية حصلت على 50 مليون دولار خلال العام 2022

توافد الجماهير الفلسطينية لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ 58 بساحة الكتيبة في غزة

توافد الجماهير الفلسطينية لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ 58 بساحة الكتيبة في غزة

&quot;العدل الدولية&quot;: تشكيل حكومة نتنياهو ستنسف جهود تسوية القضية الفلسطينية

"العدل الدولية": تشكيل حكومة نتنياهو ستنسف جهود تسوية القضية الفلسطينية

منوعات

عمرو مصطفى: محمد منير نجم مصر الأول.. وخسارة أتكلم عن مطربي المهرجانات

عمرو مصطفى: محمد منير نجم مصر الأول.. وخسارة أتكلم عن مطربي المهرجانات

محمد منير يعتذر لجمهور حفله

محمد منير يعتذر لجمهور حفله

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: &quot;الحمد لله&quot;

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: "الحمد لله"

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة &quot;أجمل 100 وجه&quot;

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه"

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

رحيل فيفيان ويستوود &quot;ملكة الموضة البريطانية&quot;

رحيل فيفيان ويستوود "ملكة الموضة البريطانية"

إليسا تردّ بحسم على &quot;وتري&quot;: الخلاف أكبر من زياد برجي

إليسا تردّ بحسم على "وتري": الخلاف أكبر من زياد برجي

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية