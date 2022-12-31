دولي

نتنياهو معقباً: قرار الأمم المتحدة الأخير غير ملزم للحكومة الإسرائيلية

نتنياهو معقباً: قرار الأمم المتحدة الأخير غير ملزم للحكومة الإسرائيلية
نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن قرار الأمم المتحدة الأخير والمتعلق بماهية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.

وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "القرار الذي صدر اليوم لن يكون ملزما للحكومة الإسرائيلية".

وأضاف "إن الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبدية

القدس، ولن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية".

وتابع نتنياهو "لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".

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