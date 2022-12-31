نتنياهو معقباً: قرار الأمم المتحدة الأخير غير ملزم للحكومة الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنتحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، مساء اليوم السبت، عن قرار الأمم المتحدة الأخير والمتعلق بماهية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه: "القرار الذي صدر اليوم لن يكون ملزما للحكومة الإسرائيلية".وأضاف "إن الشعب اليهودي ليس محتلًا لأرضه ولا محتلاً لعاصمته الأبديةالقدس، ولن يشوه أي قرار من الأمم المتحدة هذه الحقيقة التاريخية".وتابع نتنياهو "لقد أجريت محادثات في الأيام الأخيرة مع زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم".