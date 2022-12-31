شاهد: رسالة كوادر "فتح" خلال مهرجان الانطلاقة الـ 58 في غزة

رام الله - دنيا الوطنشارك الآلاف من المواطنين في مهرجان انطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الـ 58 الذي أقيم عصر اليوم السبت في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.وتوافد الآلاف منذ ساعات الصباح إلى ساحة الكتيبة، للمشاركة في المهرجان المركزي، إلى جانب تواجد عدد كبير للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية.ووجه عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" والناطق باسمها أسامة القواسمي بالتحية لجماهير قطاع غزة، مؤكداً أن رسالة فتح لهم تبعث برسائل عدة بأن "فتح" عصية عن الانكسار رغم كل المؤامرات".وأكد أن "رسالة هذا المهرجان للجميع هي الوحدة، في حين أن الرسالة لإسرائيل هي أن فتح باقية على العهد وسنقاوم وسنرابط حتى الوصول لحلم الشهيد الراحل ياسر عرفات".كما وجه أبناء "الشبيبة الفتحاوية" خلال مشاركتهم في المهرجان رسالة للجميع بأن "هذا المهرجان يثبت بأن فتح باقية ومستمرة".