حلس: 2023 سيكون عام رفع الظلم عن الشهداء والموظفين المقطوعة رواتبهم بغزة

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض التعبئة والتنظيم في قطاع غزة، أحمد حلس، إن عام 2023 سيكون العام الجاد من أجل رفع المظالم من اجل الشهداء والموظفين المقطوعة رواتبهم ومن أجل كل الذين يشعرون بالقهر والظلم.وأضاف حلس في كلمة خلال مهرجان ذكرى انطلاقة "فتح" الـ58 بغزة اليوم السبت : "سيكون عام 2023 هو العام الجاد من أجل رفع كل المظالم من أجل الشهداء والموظفين المقطوعة رواتبهم ومن أجل كل الذين يشعرون بالقهر والظلم".وأكد حلس:" نحن في فتح جاهزون لتنفيذ جميع الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وآخرها ما تم الاتفاق عليه في الجزائر ومستعدون للذهاب لتحقيق الهدف السامي لشعبنا لتحقيق الحرية والوحدة وتحقيق أهدافنا الوطنية ولننزع الذرائع من أولئك الذين يحبون أن يتنصلوا من مسؤولياتهم تجاه شعبنا بذريعة الوضع الداخلي".ودعا حلس لتنفيذ قرارات المجالس الوطنية والمركزي وضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الذي لم يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات ولا يمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني ملتزمًا من جانب واحد وإنما يجب أن يكون موقفنا من هذه القضايا هو الموقف الذي يصون الحقوق ويحافظ على مصالح شعبنا.