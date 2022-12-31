"الداخلية" بغزة: معنيون بخروج احتفالات الفصائل بأفضل صورة تليق بشعبنا الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم السبت، إن وزارة الداخلية تعمل دائماً على قدم وساق من أجل تأمين كل الفعاليات الوطنية والمجتمعية أو التي تخص الفصائل والقوى الوطنية كافة.وأضاف في تصريح لإذاعة (الأقصى)، أنه تم استنفار جميع الأجهزة ذات العلاقة بتأمين الفعاليات سواء الشرطة بإداراتها المختلفة والدفاع المدني والخدمات الطبية، والإدارات المساندة من أجل إقامة هذه الفعاليات.وشدد على "أننا معنيون بخروج هذه الاحتفالات بأفضل صورة تليق بشعبنا الفلسطيني، ووزارة الداخلية تعمل من أجل المساهمة في خلق بيئة وطنية تحتضن كل أبناء شعبنا".وتابع البزم: "مع نهاية عام 2022، نكون قد اختتمنا تأمين العديد من الفعاليات الكبرى لجميع الفصائل الفلسطينية دون استثناء"، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تُسخر إمكاناتها وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين إقامة هذه الاحتفالات بكل سلاسة؛ ومن أجل تسهيل وصول المواطنين لأماكن انعقادها والمغادرة بأمن وسلام.وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن "هذه الجهود لا تبدأ اليوم، وهناك إجراءات منذ أيام سابقة يتم فيها اتخاذ التدابير اللازمة تحضيراً لإتمام الاحتفالات بشكل جيد".وأعرب البزم عن أمنيته لكل أبناء شعبنا وجميع القوى الوطنية، ونحن في وزارة الداخلية نقف على مسافة واحدة من الجميع.