مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.وقال د.مجدلاني أن اقرار الأمم المتحدة بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال ،انتصار للحق الفلسطيني المشروع ،ومحاسبة للاحتلال الذي يقوض بفاشيته كافة القوانين الدولية.وأشار إلى أن هذا القرار هو تطبيق القانون الدولي وفرض إرادة المجتمع، مستدركا أن الإجماع العالمي هذه المرة والتصويت، يحب ان يترجم إلى واقع على الأرض لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من إرهاب الدولة المنظم .وأضاف أن هذا القرار بداية لمحاسبة الاحتلال ورسالة دولية بأنه ليس فوق القانون والمسائلة وكذلك استعادة للهيئات الدولية لهيبتها ودورها الذي وجدت من أجله.وتقدم مجدلاني بالتقدير والشكر والتثمين لكافة الدول التي صوتت لصالح القرار، والتي انتصرت للحق والدفاع عن الشعب الفلسطيني، والتي تدرك أيضا حجم المعاناة التي يمر بها، كما دعا الدول التي امتنعت عن التصويت والتي صوتت ضد القرار، الى إعادة النظر بقراراتها تجاه القضية الفلسطينية والنظر الى ما يقوم به الاحتلال.