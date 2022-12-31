وزارة الاقتصاد الوطني: الشركات غير الربحية حصلت على 50 مليون دولار خلال العام 2022

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم السبت، ان 42 شركة غير ربحية، حصلت خلال العام الجاري، على تمويلات بقيمة 50 مليون دولار تقريبا.وبينت الوزارة في بيانها، ان التمويلات تركزت في قطاعات التنمية الاجتماعية، المرأة، الثقافة الاعلام، الاسرى، الريادة والتمكين الصحة وقطاع الزراعة.واستعرضت الوزارة في بيانها بعض المشاريع التي شملتها التمويلات، منها تقديم الارشاد والتأهيل النفسي والاجتماعي، وتحسين فرص حصول الأطفال في قطاع غزة على التعليم والصحة النفسية والاجتماعية في سياق جائحة كورونا، اضافة الى مشروع العيادة المتنقلة في منطقة أريحا والأغوار/تنفيذ جمعية الإصلاح أريحا، ومشروع في بناء مستشفى النزاهة.واستهدفت تمويلات بعض الشركات تمكين الشباب والنساء الفلسطينيات من خلال مشروع مستدام للتنمية وتعزيز حقوق الانسان، تدريب شركات صغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز مفاهيم التنمية والبحث العلمي، ومعدات السلامة والحماية للصحفيين الفلسطينيين، و مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الاسرى الفلسطينين الاطفال في المحاكم العسكرية الاسرائيلية.وخصصت تمويلات بهدف تعزيز الثقافة والفنون والمشاركة المجتمعية، وتعزيز دور الصحافة وحرية التعبير، و الارشاد في الزراعة العضوية والبيئية في فلسطين، اضافة الى استكمال لأنشطة مشروع تحسين خدمات قطاع العدالة للنساء المعنفات في قطاع غزة، و المشاركة والمواطنة وادماج المرأة والشباب في الحياة المدنية العامة.وتمثل الشركات غير الربحية البالغ عددها نحو 300 شركة ما نسبته 8% من قطاع المنظمات غير الربحية، ووفقا للغاية الرئيسية للشركات غير الربحية تركزت بشكل اكبر في مجالات التنمية الاجتماعية، والدراسات والأبحاث والتطوير و التعليم.