عاجل

  • حلس: جاهزون لتطبيق وتنفيذ كل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وأخرها إعلان الجزائر

مباشر | إحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ 58 بساحة الكتيبة غرب مدينة غزة


شؤون فلسطينية

الاتحاد الدولي للصحافة العربية يهنئ فتح بانطلاقتها الـ 58

الاتحاد الدولي للصحافة العربية يهنئ فتح بانطلاقتها الـ 58
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
هنأ الاتحاد الدولي للصحافة العربية حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بانطلاقتها الثامنة والخمسين، معبرا عن رؤية الاتحاد بنسج علاقات متينة مع حركات التحرر الوطنية.

وفي اتصال هاتفي، نوه الصحفي رامي فرج الله، مدير مكتب الاتحاد الدولي للصحافة العربية بدولة فلسطين، مع القيادي عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إلى أن فتح ستظل رائدة المشروع الوطني الفلسطيني، وفي مقدمته إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس.

وقال الصحفي فرج الله: إن "غزة هاشم تجدد بيعتها اليوم لشرعية الرئيس عباس"، موضحا أن غزة التي تعاني الفساد عقب الانقسام الفلسطيني المرير، وحصار الاحتلال المفروض منذ 15 عاما ستخرج عن صمتها اليوم لتقول كلمتها غزة عادت إلى الشرعية الفلسطينية".

وأبرق بخالص تهاني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية إلى الرئيس محمود عباس، وأعضاء المجلس الثوري، واللجنة المركزية لحركة فتح بمناسبة انطلاقة الثـورة الفلسطينية المعاصرة، والانطلاقة 58، وحلول العام الجديد، سائلا الله عز وجل أن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بالعام الجديد، وقد تحررت الأرض من دنس الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، أبدى القيادي عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بالغ تقديره لدور الصحافة في كشف زيف ديمقراطية الاحتلال، و فضح جرائمه وممارساته العدوانية بحق شعبنا، معربا عن شكره للاتحاد الدولي للصحافة العربية على هذه اللفتة الكريمة، متمنيا أن يجمع الله لم شمل شعبنا، و يوحده لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.

أخبار ذات صلة

&quot;الداخلية&quot; بغزة: معنيون بخروج احتفالات الفصائل بأفضل صورة تليق بشعبنا الفلسطيني

"الداخلية" بغزة: معنيون بخروج احتفالات الفصائل بأفضل صورة تليق بشعبنا الفلسطيني

مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

رام الله: الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطنة من سلواد

رام الله: الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطنة من سلواد

تيسير خالد يهنئ حركة ( فتح ) بالذكرى الثامنة والخمسين للانطلاقة‎‎

تيسير خالد يهنئ حركة ( فتح ) بالذكرى الثامنة والخمسين للانطلاقة‎‎

الاتحاد الدولي للصحافة العربية يهنئ فتح بانطلاقتها الـ 58

الاتحاد الدولي للصحافة العربية يهنئ فتح بانطلاقتها الـ 58

توافد الجماهير الفلسطينية لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ 58 بساحة الكتيبة في غزة

توافد الجماهير الفلسطينية لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ 58 بساحة الكتيبة في غزة

&quot;الشرطة الفلسطينية&quot; تقبض على أخطر تجار المخدرات بضواحي القدس

"الشرطة الفلسطينية" تقبض على أخطر تجار المخدرات بضواحي القدس

عطون يدعو لكبح &quot;سعار&quot; الاحتلال بحق الوجود المقدسي جنوب المسجد الأقصى

عطون يدعو لكبح "سعار" الاحتلال بحق الوجود المقدسي جنوب المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

مجدلاني: تصويت الأمم المتحدة حول قرار ماهية الاحتلال انتصار دبلوماسي وفرض لإرادة المجتمع الدولي

وزارة الاقتصاد الوطني: الشركات غير الربحية حصلت على 50 مليون دولار خلال العام 2022

وزارة الاقتصاد الوطني: الشركات غير الربحية حصلت على 50 مليون دولار خلال العام 2022

&quot;العدل الدولية&quot;: تشكيل حكومة نتنياهو ستنسف جهود تسوية القضية الفلسطينية

"العدل الدولية": تشكيل حكومة نتنياهو ستنسف جهود تسوية القضية الفلسطينية

سلطات الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

سلطات الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

فهد سليمان: برنامج الاحتلال وقوانينه لا تخيف شعبنا

فهد سليمان: برنامج الاحتلال وقوانينه لا تخيف شعبنا

د. بحر: غزة تشكل نموذجاً رائداً يحتذى به في المقاومة

د. بحر: غزة تشكل نموذجاً رائداً يحتذى به في المقاومة

المطران حنا يحذر من تسريب العقارات لسلطات الاحتلال

المطران حنا يحذر من تسريب العقارات لسلطات الاحتلال

&quot;رباح&quot; يرّحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

"رباح" يرّحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

منوعات

عمرو مصطفى: محمد منير نجم مصر الأول.. وخسارة أتكلم عن مطربي المهرجانات

عمرو مصطفى: محمد منير نجم مصر الأول.. وخسارة أتكلم عن مطربي المهرجانات

محمد منير يعتذر لجمهور حفله

محمد منير يعتذر لجمهور حفله

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: &quot;الحمد لله&quot;

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: "الحمد لله"

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة &quot;أجمل 100 وجه&quot;

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه"

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

رحيل فيفيان ويستوود &quot;ملكة الموضة البريطانية&quot;

رحيل فيفيان ويستوود "ملكة الموضة البريطانية"

إليسا تردّ بحسم على &quot;وتري&quot;: الخلاف أكبر من زياد برجي

إليسا تردّ بحسم على "وتري": الخلاف أكبر من زياد برجي

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية