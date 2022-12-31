الاتحاد الدولي للصحافة العربية يهنئ فتح بانطلاقتها الـ 58



وقال الصحفي فرج الله: إن "غزة هاشم تجدد بيعتها اليوم لشرعية الرئيس عباس"، موضحا أن غزة التي تعاني الفساد عقب الانقسام الفلسطيني المرير، وحصار الاحتلال المفروض منذ 15 عاما ستخرج عن صمتها اليوم لتقول كلمتها غزة عادت إلى الشرعية الفلسطينية".



وأبرق بخالص تهاني رئيس الاتحاد الدولي للصحافة العربية إلى الرئيس محمود عباس، وأعضاء المجلس الثوري، واللجنة المركزية لحركة فتح بمناسبة انطلاقة الثـورة الفلسطينية المعاصرة، والانطلاقة 58، وحلول العام الجديد، سائلا الله عز وجل أن تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بالعام الجديد، وقد تحررت الأرض من دنس الاحتلال الإسرائيلي.



بدوره، أبدى القيادي عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، بالغ تقديره لدور الصحافة في كشف زيف ديمقراطية الاحتلال، و فضح جرائمه وممارساته العدوانية بحق شعبنا، معربا عن شكره للاتحاد الدولي للصحافة العربية على هذه اللفتة الكريمة، متمنيا أن يجمع الله لم شمل شعبنا، و يوحده لمواجهة مخططات الاحتلال التهويدية.



رام الله - دنيا الوطنهنأ الاتحاد الدولي للصحافة العربية حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بانطلاقتها الثامنة والخمسين، معبرا عن رؤية الاتحاد بنسج علاقات متينة مع حركات التحرر الوطنية.وفي اتصال هاتفي، نوه الصحفي رامي فرج الله، مدير مكتب الاتحاد الدولي للصحافة العربية بدولة فلسطين، مع القيادي عبد الله عبد الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إلى أن فتح ستظل رائدة المشروع الوطني الفلسطيني، وفي مقدمته إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس.