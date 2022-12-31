خاطر تشيد بدور الصحفي الفلسطيني في كشف انتهاكات وجرائم الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأشادت الكاتبة السياسية لمى خاطر، بدور الصحفي الفلسطيني في كشف انتهاكات وجرائم الاحتلال بالفيديو والصورة والتقرير.وقالت خاطر في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني والذي يصادف 31/12 من كل عام، إنه "لا بد في هذا اليوم من استذكار كل الصحفيين الشهداء الذين قضوا برصاص الاحتلال خلال عملهم".وتابعت: "أو تعرضوا للإصابة أو الاعتقال بسبب دورهم المهم في التغطية والمتابعة أو على خلفية آرائهم الدعامة لحقوق الشعب الفلسطيني ومقاومته"، مؤكدة أن الصحفي الفلسطيني يستحق أن يخص بيوم في العام لتكريمه وتأكيد دعمه وتقديره.وذكرت خاطر أن الصحفي الفلسطيني يبذل جهود كبيرة في تغطية أحداث فلسطين، وما تكتنفه مهمته من مشاق وتحديات، مشيرة إلى أنه يظل في دائرة الخطر والاستهداف، سواء أكان في الميدان مغطياً للأحداث الساخنة أو خلف الكواليس يدافع عن قضيته ويكشف جرائم الاحتلال.