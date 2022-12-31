الصين: علاقاتنا مع روسيا ستحظى بفرصٍ للتطور في 2023



وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أنّ "الثقة السّياسية والاستراتيجية المتبادلة بين روسيا والصين تعزّزت خلال العام الماضي"، وأنّ العلاقات بين البلدين "قوية كالصخر".









رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، مؤكداً فيها أن العلاقات الروسية الصينية ستحظى بفرص جديدة للتطور في 2023.ونقل تلفزيون (الصين المركزي) عن جين بينغ قوله في برقيته لبوتين: "نيابةً عن الصين حكومة وشعباً، نعرب عن خالص التهاني وأطيب التمنيات للرئيس بوتين والشعب الروسي بمناسبة العام الجديد".وأشار جين بينغ إلى أنه "في عام 2023 ستحظى العلاقات الصينية الروسية بفرص جديدة للتطور، ونحن على استعداد لاستمرار التعاون الوثيق مع روسيا لتعميق التنسيق الاستراتيجي الشامل والتعاون العملي في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين".وفي وقت سابق، ناقش بوتين، مع نظيره الصيني، في محادثةٍ عبر تقنية الفيديو كونفرانس، العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشاكل الإقليمية، وخلال محادثتهما، دعا بوتين شي إلى زيارة موسكو في العام الجديد، 2023.وأعلن جين بينغ، في المحادثة، أن بلاده مستعدة للتنسيق مع روسيا فيما يخص سياسة العمل الأحادي، ولحماية سيادة البلدين وأمنهما.وأضاف جين بينغ أن "الصين مستعدة للعمل مع روسيا وجميع القوى التقدمية في العالم ضد الهيمنة وسياسة القوة لمقاومة الأحادية والحمائية والبلطجة والدفاع بحزم عن السيادة والأمن ومصالح التنمية للبلدين".كما أشار إلى أن الصين مستعدة للدفاع عن النزاهة والعدالة الدولية مع روسيا، وفق قناة (الميادين).