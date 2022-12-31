توافد الجماهير الفلسطينية لإحياء ذكرى انطلاقة فتح الـ 58 بساحة الكتيبة في غزة

رام الله - دنيا الوطنتوافد مئات الآلاف من الجماهير من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، ظهر اليوم السبت، للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ58 لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، بمهرجان مركزي في ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.وبدأ مئات الآلاف من المواطنين بالتوجه نحو ساحة الكتيبة عبر مركبات خاصة، وعمومية، وحافلات، للمشاركة في المهرجان المركزي، بجانب تواجد كبير للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية، لتغطية الفعاليات.وتواجدت في أرض الكتيبة ومحيطها العديد من أعلام فلسطين ورايات حركة (فتح)، بالإضافة إلى صور الشهداء القادة، وأبناء شعبنا، إضافة إلى صور الأسرى في سجون الاحتلال، حيث أقيمت منصة ضخمة لإحياء الذكرى.وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة القيادية العليا في قطاع غزة، أحمد حلس، قد أكد أن الكل يتهيأ ليوم انطلاقة الثورة السبت.ولفت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن "أننا على يقين بأن شعبنا الفلسطيني سيحيي هذا اليوم بما يليق بهذه الذكرى، وبما يليق بتاريخ هذه الحركة وشهدائها وتضحياتها".وقال حلس: "من خلال هذا المهرجان الجماهيري الكبير نوجه رسائلنا لكل العالم، لشعبنا ولخصومنا وأعدائنا وأصدقائنا".وتابع: "نوجه رسائلنا لكل العالم الذي يعتقد أن فتح في قطاع غزة في تراجع أو أنها تتلاشى، حيث نقول لهم فتح حاضرة وحاضرة بقوة وهي جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الفلسطيني".وشدد على أن الحركة هي الحريصة على كل مصالح شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن "حفل الانطلاقة رسالة ثقة بأننا من موقع القوة والاقتدار نمد أيدينا للمصالحة الوطنية مع الجميع".وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة القيادية العليا في قطاع غزة، على أن هذه المصالحة ليس فيها طرف قوي وطرف ضعيف.