عطون يدعو لكبح "سعار" الاحتلال بحق الوجود المقدسي جنوب المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعا النائب المقدسي أحمد عطون إلى بذل كافة الجهود والإمكانيات لكبح سعار الاحتلال بحق الأراضي والوجود المقدسي جنوب المسجد الأقصى المبارك.وقال عطون إن استيلاء الاحتلال والمستوطنين على أرض الحمرا التي هي جزء أصيل في قلب حي البستان بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، يأتي في سياق إجراءات الاحتلال لفرض أكبر كم من الوقائع الحقيقية على الأرض.وحذر من خطوات متتالية للاحتلال للاستيلاء على أراضي المنطقة بشكل كامل حتى الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.