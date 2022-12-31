"العدل الدولية": تشكيل حكومة نتنياهو ستنسف جهود تسوية القضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقالت منظمة العدل والتنمية إن "تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة والعنصرية بأحزاب دينية إسرائيلية بالتحالف مع حزب ليكود سينسف جهود تسوية القضية الفلسطينية بجانب العمل على توسيع الاستيطان بالقدس والضفة الغربية".وشدد المنظمة أن "تشريع قوانين بكنيست لتهجير الفلسطينيين من القدس.وحذر الباحث السياسي والمتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي من تشريع قوانين لنزع ملكية الفلسطينيين للأراضى والمنازل بالقدس والضفة الغربية، والعمل على نزع الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى.كما حذرت المنظمة من دعم حكومة نتنياهو لميليشيات يهودية متطرفة لإرهاب الشعب الفلسطيني لإشعال حرب دينية بالقدس بجانب اغتيالات لعدد كبيرمن الشخصيات والرموز الفلسطينية من حركة فتح وحماس والجهاد الاسلامى خارج الأراضي الفلسطينية.