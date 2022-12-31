مباشر | لقاء مع صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح


شؤون فلسطينية

المطران حنا يدعو إلى تعاون مسيحي إسلامي للدفاع عن القدس

المطران حنا يدعو إلى تعاون مسيحي إسلامي للدفاع عن القدس
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "مسؤولية الدفاع عن الحضور المسيحي العريق والأصيل في هذا المشرق وفي قلبه النابض فلسطين الأرض المقدسة إنما هي مسؤولية جماعية ليست مقصورة فقط على الكنائس والمؤسسات المسيحية لوحدها".

وأضاف المطران حنا: "عندما تتراجع أعداد المسيحيين في فلسطين فالخسارة هي ليست فقط للمسيحيين لوحدهم ولكنائسهم بل هي أيضا للشعب الفلسطيني كله".

وأكمل: "ما قيمة هذه الارض المقدسة بدون الحضور المسيحي فيها، فهذه أرض الميلاد والتجسد والفداء وجمال فلسطين وبهائها لا يمكنه أن يكون إلا من خلال هذه الوحدة والاخوة والتلاقي والحضور المسيحي الإسلامي المشترك في هذه البقعة المقدسة من العالم.
 

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