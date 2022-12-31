المطران حنا يدعو إلى تعاون مسيحي إسلامي للدفاع عن القدس



وأضاف المطران حنا: "عندما تتراجع أعداد المسيحيين في فلسطين فالخسارة هي ليست فقط للمسيحيين لوحدهم ولكنائسهم بل هي أيضا للشعب الفلسطيني كله".



وأكمل: "ما قيمة هذه الارض المقدسة بدون الحضور المسيحي فيها، فهذه أرض الميلاد والتجسد والفداء وجمال فلسطين وبهائها لا يمكنه أن يكون إلا من خلال هذه الوحدة والاخوة والتلاقي والحضور المسيحي الإسلامي المشترك في هذه البقعة المقدسة من العالم.