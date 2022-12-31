مباشر | لقاء مع صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح


عربي

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية.

كما رحبت بالقرار الذي يطلب من محكمة العدل الدولية أن تصدر فتوى حول ماهية الاحتلال ودراسة الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس.

وأشادت المنظمة، في بيان، صدر عنها اليوم السبت، بمواقف الدول التي ساهمت في دعم ورعاية هذا القرار، تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية، القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل

&quot;الصحة&quot; بمصر توضح حقيقة انتشار متحور (يوم القيامة)

"الصحة" بمصر توضح حقيقة انتشار متحور (يوم القيامة)

العراق: القبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام بينهم ضباط كبار

العراق: القبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام بينهم ضباط كبار

الاحتلال يعتقل شخصين اجتازا الخط الحدودي من سوريا

الاحتلال يعتقل شخصين اجتازا الخط الحدودي من سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;العدل الدولية&quot;: تشكيل حكومة نتنياهو ستنسف جهود تسوية القضية الفلسطينية

"العدل الدولية": تشكيل حكومة نتنياهو ستنسف جهود تسوية القضية الفلسطينية

سلطات الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

سلطات الاحتلال تجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في واد الجوز

فهد سليمان: برنامج الاحتلال وقوانينه لا تخيف شعبنا

فهد سليمان: برنامج الاحتلال وقوانينه لا تخيف شعبنا

د. بحر: غزة تشكل نموذجاً رائداً يحتذى به في المقاومة

د. بحر: غزة تشكل نموذجاً رائداً يحتذى به في المقاومة

المطران حنا يحذر من تسريب العقارات لسلطات الاحتلال

المطران حنا يحذر من تسريب العقارات لسلطات الاحتلال

&quot;رباح&quot; يرّحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

"رباح" يرّحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

مسؤول إسرائيلي: قرار الأمم المتحدة الليلة &quot;وصمة عار أخلاقية&quot;

مسؤول إسرائيلي: قرار الأمم المتحدة الليلة "وصمة عار أخلاقية"

منوعات

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: &quot;الحمد لله&quot;

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: "الحمد لله"

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة &quot;أجمل 100 وجه&quot;

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه"

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

رحيل فيفيان ويستوود &quot;ملكة الموضة البريطانية&quot;

رحيل فيفيان ويستوود "ملكة الموضة البريطانية"

إليسا تردّ بحسم على &quot;وتري&quot;: الخلاف أكبر من زياد برجي

إليسا تردّ بحسم على "وتري": الخلاف أكبر من زياد برجي

من أسرار بيليه... أحب نجمة مصرية وحاول خطفها

من أسرار بيليه... أحب نجمة مصرية وحاول خطفها

دنيا بطمة ترفع إشارة النصر... طلاق من محمد الترك وسجنه

دنيا بطمة ترفع إشارة النصر... طلاق من محمد الترك وسجنه

عربي

&quot;التعاون الإسلامي&quot; ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

"التعاون الإسلامي" ترحب بالقرار الأممي حول ماهية احتلال إسرائيلي لفلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الجامعة العربية ترحب باعتماد قرار أممي حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية