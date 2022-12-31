النائب زعارير يحذّر من تغول أكبر للمستوطنين مع تشكيل حكومة

رام الله - دنيا الوطنحذّر النائب باسم زعارير من تغول أكبر للمستوطنين، إثر تشكيل حكومة نتنياهو المتطرفة الجديدة والتي شملت المتطرفين الذين يمثلون المستوطنين، ووضعوا شروطهم بحيث تطلق يدهم في العدوان على شعبنا.وأشار زعارير إلى أن "تشكيل حكومة الاحتلال التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة رجحت كفة اليمين المتطرف وعلى رأسهم بن غفير وسموترتش وغيرهم، حيث يعتمد المستوطنون على دعم نشاطهم العدواني ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته".وأضاف أنه "على الصعيد الفلسطيني فالملاحظ أن شعبنا يواجه كل هذا العدوان المدعوم من حكومة الاحتلال وجيشها وأمنها وقضائها، حيث يواجه كل ذلك وحده أعزلًا لا يملك ما يدفع به أذى المستوطنين المدججين بالسلاح".وأوضح أن "شعبنا لا يحظى بدعم أو مساندة من السلطة الفلسطينية، التي التزمت بالتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، ويقوم أمنها بتجريد هذا الشعب من أي امكانات يدافع بها عن نفسه".ولفت إلى أن "هذه المعادلة الصعبة من شأنها ان تجعل من شعبنا وممتلكاته ومقدساته فريسة للمستوطنين، فلم يعد هناك أمان لشعبنا والناس مهددون في بيوتهم".ودعا زعارير شعبنا للتوحد والتكاتف وتشكيل لجان حراسة وحماية لممتلكات المواطنين في كافة المدن والقرى خاصة التي يجري فيها احتكاك بالمستوطنين أو بينهم طرق مشتركة.