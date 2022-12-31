د. بحر: غزة تشكل نموذجاً رائداً يحتذى به في المقاومة



وأشاد د. بحر بمواقف مسلم الوطنية والتي تصب في اتجاه تعزيز الوحدة على قاعدة الثوابت وحماية مشروع المقاومة من أجل تحرير فلسطين.



وأكد على أن الشعب الفلسطيني واحد موحد بمختلف أديانه وطوائفه في الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية من بطش الاحتــلال، وإفشال مخططات الاحتلال التي تستهدف الفلسطينيين والمسيحيين ومقدساتهم على حد سواء.



وعبر د. بحر عن أمله أن يأتي العام المقبل وتكون فلسطين وكل مقدساتها قد تحررت من نير الاحتلال.



من جهته؛ ثمن الأب مانويل مسلم اتصال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، مؤكدًا أن غزة تشكل نموذجاً رائداً يحتذى به في المقاومة، وأنها بوابة التحرير لفلسطين، داعيًا الله أن ينعم على شعبنا الفلسطيني بالأمن والسلام، وأن يتم كنس الاحتلال عاجلًا من كل أرض فلسطين.



رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر عضو الهيئة الإسلامية المسيحية للدفاع عن المقدسات الأب مانويل مسلم، مهنئاً بمناسبة أعياد الميلاد.