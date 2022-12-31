المطران حنا يحذر من تسريب العقارات لسلطات الاحتلال



وأضاف المطران حنا أن "كافة التسريبات والصفقات وأن تعددت الوسائل والأنماط إلا أن هدفها واحد وهو الإمعان في طمس معالم القدس وتهميش واضعاف الحضور الفلسطيني المسيحي الإسلامي فيها".



وأكدت أن هذه الظاهرة المأساوية الكارثية يجب أن نواجهها جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد بمزيد من الوعي والانتماء والحكمة والوحدة والرصانة وترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي وخاصة المقدسي.

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، إن "من يقومون بتسريب العقارات الوقفية وغيرها إلى السلطات الاحتلالية في سلوان وفي غيرها من الأماكن في مدينتنا المقدسة إنما هم لا يمثلوننا ولا يمثلون أصالة شعبنا بكافة مكوناته الإسلامية والمسيحية".