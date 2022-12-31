"رباح" يرّحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري (الابارتهايد)، رمزي رباح، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار طلب دولة فلسطين، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي لأراضي فلسطين، وذلك قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.وشكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، دول العالم التي صوتت لصالح قرار طلب دولة فلسطين، مؤكدا أنها مهدت الطريق لطلب الأمم المتحدة فتوى من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الفاشية الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني.ودعا رمزي رباح إلى استثمار هذا القرار من خلال تحشيد الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية، وتشكيل جبهة عالمية ضاغطة لتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وصولا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.وشدد رئيس دائرة مناهضة الفصل العنصري على ضرورة مساءلة ومحاكمة الاحتلال، بسبب سياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة تحمل العالم ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية، مسؤولياتها القانونية بإنهاء وتفكيك منظومة الاستعمار الإسرائيلي، التي يعتبر الفصل العنصري أحد أدواتها وتجلياتها.