(حماس): طالما أمريكا شريكة إسرائيل فالقرارات الأممية حبر على ورق

رام الله - دنيا الوطناعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، سعي الدبلوماسية الفلسطينية للقرارات الأممية التي تتعلق بحقوق الفلسطينيين نابع من عجزها المتزايد في المواجهة الحقيقية مع الاحتلال وضعف منظومة عملها.وقال قاسم في تصريح صحفي، اليوم السبت، حول إقرار الأمم المتحدة بالأغلبية فتوى قانونية حول ماهية الاحتلال، إن "هذا القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية والتي لم تتحول ولا مرة واحدة إلى خطوة عملية ضاغطة على الاحتلال".وختم تصريحه بالقول: "ما دامت الولايات المتحدة تتصرف كشريكة للاحتلال وتوفر لها الغطاء الكامل فستبقى كل القرارات ومخرجات اللجان حبر على ورق".