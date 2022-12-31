مباشر | لقاء مع صبري صيدم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح


شؤون فلسطينية

(فتح): التصويت لصالح قرار فلسطين بالأمم المتحدة انتصار دبلوماسي

(فتح): التصويت لصالح قرار فلسطين بالأمم المتحدة انتصار دبلوماسي
الرئيس عباس في الأمم المتحدة- أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لصالح القرار حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس.

وأكدت حركة فتح في بيان، صدر اليوم السبت، أن التصويت لصالح هذا القرار التاريخي يعكس انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، الذي تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار، لكنه رفض ذلك وأصر على طرح مشروع القرار، الذي جرى التصويت عليه بالأمس.

وشددت على أن هذا القرار سيكون له تبعاته المهمة لصالح القضية الفلسطينية، حيث أنه سيفتح المجال لمساءلة دولة الاحتلال.

كما شددت على أن هذا القرار جاء في سياق تنفيذ قرارات القيادة الفلسطينية، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، وصولا الى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام "الأبارتهايد".

أخبار ذات صلة

&quot;المرور&quot; بغزة: أربع إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات في تسعة حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

(حماس): طالما أمريكا شريكة إسرائيل فالقرارات الأممية حبر على ورق

(حماس): طالما أمريكا شريكة إسرائيل فالقرارات الأممية حبر على ورق

تنويه للسائقين.. &quot;المرور&quot; بغزة: إغلاق عدة شوارع لوجود فعاليتين مركزيتين

تنويه للسائقين.. "المرور" بغزة: إغلاق عدة شوارع لوجود فعاليتين مركزيتين

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم على حاجز عسكري غرب نابلس

الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم على حاجز عسكري غرب نابلس

(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

&quot;المعابر&quot; بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

"المعابر" بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

مسؤول إسرائيلي: قرار الأمم المتحدة الليلة &quot;وصمة عار أخلاقية&quot;

مسؤول إسرائيلي: قرار الأمم المتحدة الليلة "وصمة عار أخلاقية"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

تعرّف على أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

تعرّف على أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

&quot;الخارجية&quot;: التصويت الأممي الجامع لصالح قرار حول ماهية الاحتلال إنجاز دبلوماسي وقانوني

"الخارجية": التصويت الأممي الجامع لصالح قرار حول ماهية الاحتلال إنجاز دبلوماسي وقانوني

طالع حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

طالع حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

ارتفاعٌ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاعٌ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الرئاسة ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئاسة ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الأمم المتحدة تناقش طلباً فلسطينياً حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الأمم المتحدة تناقش طلباً فلسطينياً حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

منوعات

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: &quot;الحمد لله&quot;

منى فاروق بعد إجراء جراحة عاجلة في عينها: "الحمد لله"

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

شاهد.. صابر الرباعي يفتح خزنة أسراره لأنغام

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة &quot;أجمل 100 وجه&quot;

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه"

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

رحيل فيفيان ويستوود &quot;ملكة الموضة البريطانية&quot;

رحيل فيفيان ويستوود "ملكة الموضة البريطانية"

إليسا تردّ بحسم على &quot;وتري&quot;: الخلاف أكبر من زياد برجي

إليسا تردّ بحسم على "وتري": الخلاف أكبر من زياد برجي

من أسرار بيليه... أحب نجمة مصرية وحاول خطفها

من أسرار بيليه... أحب نجمة مصرية وحاول خطفها

دنيا بطمة ترفع إشارة النصر... طلاق من محمد الترك وسجنه

دنيا بطمة ترفع إشارة النصر... طلاق من محمد الترك وسجنه

عربي

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل