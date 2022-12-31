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شؤون فلسطينية

تنويه للسائقين.. "المرور" بغزة: إغلاق عدة شوارع لوجود فعاليتين مركزيتين

تنويه للسائقين.. "المرور" بغزة: إغلاق عدة شوارع لوجود فعاليتين مركزيتين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم السبت، تنويهاً مهماً للسائقين، بشأن إغلاق عدة شوارع بالمدينة.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: سيكون هناك إغلاق لعدد من الشوارع في مدينة غزة، ومنع دخول المركبات فيها خلال ساعات نهار اليوم بسبب وجود فعاليتين مركزيتين.

وأوضحت أن الفعالية الأولى ستكون في منطقة ساحة الكتيبة، حيث سيبدأ الإغلاق من الساعة 12:00 ظهراً وحتى 6:00 مساء، وتحديداً عند محطة "فارس" جنوباً حتى مفترق "الأزهر" شمالاً مع إغلاق جميع الشوارع الفرعية، ومفترق "الأزهر" شرقاً حتى دوار "أنصار" غرباً مع إغلاق جميع الشوارع الفرعية، بالإضافة إلى مفترق "عاهد الشوا" غرباً حتى "محطة فارس" شرقاً مع إغلاق جميع الشوارع الفرعية.

وأضافت أن الفعالية الثانية ستكون في منطقة الجندي المجهول بحي الرمال، حيث سيتم إغلاق الاتجاه الشمالي لشارع عمر المختار من مفترق السرايا وحتى مفترق التشريعي، في الفترة ما بين الساعة 3:00 عصراً وحتى 7:00 مساء.

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