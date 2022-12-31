(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأصدرت حركة حماس، اليوم السبت، بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، مثمنةً جهود الصحفي الفلسطيني الرّائدة في نصرة نضال وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعوتها لميثاق شرف يعزّز دوره ويحميه من جرائم الاحتلال.وقالت الحركة: إن "شعبنا الفلسطيني يحتفي في كلّ ساحات الوطن وخارجه، في مثل هذا اليوم 31 كانون الأول/ ديسمبر من كل عام، بيوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، استحضاراً لمسيرتهم المشرّفة في نصرة نضال وحقوق شعبنا الفلسطيني، التي قدّموا خلالها الشهداء والجرحى والأسرى، وتقديراً لدورهم وتضحياتهم في أداء رسالتهم الإعلامية الدَّاعمة لحقوق شعبنا المشروعة، والمعزِّزة لثوابتنا وهُويتنا الوطنية، والمنتصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك، والفاضحة لجرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".وأضافت: "أنَّ يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني منذ إقراره من قبل الحكومة الفلسطينية العاشرة عام 2009م، كان ولا يزال مناسبة وطنية مهمَّة للوقوف بمسؤولية الوفاء والشكر والعرفان، لهؤلاء الأبطال الذين يقفون على ثغر مهم من ثغور الوطن، بكل أشكال العمل الصحفي والإعلامي، وهم في قلب المعركة مع العدو، في كل محطات الصراع معه في قطاع غزّة والضفة الغربية المحتلة والقدس والأقصى والداخل والشتات".وتابعت الحركة: "في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، نترحّم على أرواح شهداء الحقيقة والكلمة الحرّة، الذين قضوا برصاص قوات الاحتلال في جرائم بشعة أمام سمع وبصر العالم، وآخرها جريمة القتل المتعمّد للصحافية شيرين أبو عاقلة".وأردفت: "كما نسأل الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى، والحريّة للأسرى والمعتقلين، ونبعث بخالص التحيَّة والتقدير لكل الصحفيين والصحفيات من أبناء شعبنا الفلسطيني، داخل فلسطين وخارجها، ونشدّ على أياديهم لمواصلة دورهم ورسالتهم الصحفية، وندعو إلى التوافق على ميثاق شرف إعلامي؛ يعزّز دور الصحفي الفلسطيني ورسالته، ويوفّر بيئة آمنة له، ويحميه من جرائم الاحتلال في القتل والملاحقة والتضييق والاعتقال".وختمت حركة حماس، بيانها، بدعوة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال بحقّ الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على إدانتها، والتحرّك العاجل لمحاكمة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.