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شؤون فلسطينية

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت مناطق متفرقة بالضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، مواجهات مع قوات الاحتلال واستهداف حواجز ونقاط عسكرية بالعبوات المتفجرة والحارقة.

ففي القدس، تمكن فلسطينيون من استهداف حاجز قلنديا شمال المدينة بعبوة شديدة الانفجار، تسببت بحالة ارباك لدى جنود الاحتلال الذين أغلقوا الحاجز.

ومع تكرار عمليات إطلاق النار صوب النقطة العسكرية المقامة على جبل جرزيم بنابلس، أطلقت قوات الاحتلال قنابل مضيئة في محيط الجبل.

وتزامن ذلك مع مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم العروب شمال الخليل، بعد استهداف البرج العسكري لجيش الاحتلال بالزجاجات الحارقة والألعاب النارية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير في الخليل، حيث اعتقلت الشاب منتصر فروخ عقب اقتحام منزله.

وفي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب فرحان عصيدة عقب اقتحام منزله في قرية تل جنوب غرب المدينة.

 كما اعتقل الاحتلال الشابين أحمد فودة وبكر العسس من مخيم نور شمس شرق طولكرم، خلال مرورهما على حاجز صرة قرب نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم قرية الجلمة في جنين، كما نصبت حاجزاً على طريق نابلس وجنين قرب قرية المسعودية.

وسجلت الضفة الغربية 203 عملا مقاوما، خلال الأسبوع الماضي، بينهم 29 عملية إطلاق نار، وعملية دهس.

ووفق مركز معلومات فلطسين "معطى"، فقد سجلت الضفة الغربية والقدس في الفترة ما بين 23-29 ديسمبر، فقد أدت أعمال المقاومة إلى إصابة خمسة مستوطنين وجنود، وارتقاء شهيد فلسطيني واحد.

وحطم الفلسطينيون خمس مركبات ومعدات عسكرية للاحتلال، فيما تصدوا لـ18 اعتداء للمستوطنين.

وشهد الأسبوع اندلاع 76 نقطة مواجهة، 47 إلقاء حجارة، وأربع عمليات إلقاء زجاجات حارقة تجاه الاحتلال، فيما شهد خروج أربع مظاهرات، وتفجير تسع عبوات ناسفة.

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