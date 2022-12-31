عربي

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر
قيس سعيّد - الرئيس التونسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "افتعال الأزمات وفقدان بعض المواد الأساسية وغلاء الأسعار الذي تشهده البلاد والمحاولات التي أصبحت معلومة من الجميع لا يمكن أن تستمر".

وصرّح الرئيس التونسي خلال استقباله يوم الجمعة بقصر قرطاج، كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، على ضرورة توفير حاجيات المواطنين، لافتًا إلى أن "أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي".

كما أكد على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء. وفق (روسيا اليوم)

وأوضح أنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم.

أخبار ذات صلة

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل

&quot;الصحة&quot; بمصر توضح حقيقة انتشار متحور (يوم القيامة)

"الصحة" بمصر توضح حقيقة انتشار متحور (يوم القيامة)

العراق: القبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام بينهم ضباط كبار

العراق: القبض على شبكة لتهريب وسرقة النفط الخام بينهم ضباط كبار

الاحتلال يعتقل شخصين اجتازا الخط الحدودي من سوريا

الاحتلال يعتقل شخصين اجتازا الخط الحدودي من سوريا

السفير الأردني لدى فلسطين يؤكد أهمية التنسيق لمشترك لدعم السياحة بين فلسطين والأردن

السفير الأردني لدى فلسطين يؤكد أهمية التنسيق لمشترك لدعم السياحة بين فلسطين والأردن

تفاصيل لقاء أبو الرب بالسفير السعودي لدى الأردن

تفاصيل لقاء أبو الرب بالسفير السعودي لدى الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

(حماس) تُصدر بيانًا صحفيًا في يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

طالع حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

طالع حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

الرئاسة ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئاسة ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الأمم المتحدة تناقش طلباً فلسطينياً حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الأمم المتحدة تناقش طلباً فلسطينياً حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

وزيرة الصحة تستنكر إطلاق الاحتلال النار على مسعف في نابلس

وزيرة الصحة تستنكر إطلاق الاحتلال النار على مسعف في نابلس

البرغوثي يدين إطلاق الرصاص على المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر

البرغوثي يدين إطلاق الرصاص على المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر

في ذكرى انطلاقة فتح.. &quot;التحرير الفلسطينية&quot; تطالب بإنهاء الانقسام

في ذكرى انطلاقة فتح.. "التحرير الفلسطينية" تطالب بإنهاء الانقسام

منوعات

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة &quot;أجمل 100 وجه&quot;

مي عمر تتفوق على نجمات العالم وتحصد المركز الثامن في مسابقة "أجمل 100 وجه"

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

هنا الزاهد تنفي اعتذارها بسبب تامر حسني

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

رحيل فيفيان ويستوود &quot;ملكة الموضة البريطانية&quot;

رحيل فيفيان ويستوود "ملكة الموضة البريطانية"

إليسا تردّ بحسم على &quot;وتري&quot;: الخلاف أكبر من زياد برجي

إليسا تردّ بحسم على "وتري": الخلاف أكبر من زياد برجي

من أسرار بيليه... أحب نجمة مصرية وحاول خطفها

من أسرار بيليه... أحب نجمة مصرية وحاول خطفها

دنيا بطمة ترفع إشارة النصر... طلاق من محمد الترك وسجنه

دنيا بطمة ترفع إشارة النصر... طلاق من محمد الترك وسجنه

بالصور.. كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم &quot;شلبي&quot; في دبي

بالصور.. كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "شلبي" في دبي

أحلام تطلق لقب &quot;سلطان&quot; على مشترك... وماجد المهندس يطلب تأهّل الزوجين معاً في &quot;سعودي

أحلام تطلق لقب "سلطان" على مشترك... وماجد المهندس يطلب تأهّل الزوجين معاً في "سعودي

عربي

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل