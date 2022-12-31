الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

قال الرئيس التونسي، قيس سعيّد، إن "افتعال الأزمات وفقدان بعض المواد الأساسية وغلاء الأسعار الذي تشهده البلاد والمحاولات التي أصبحت معلومة من الجميع لا يمكن أن تستمر".



وصرّح الرئيس التونسي خلال استقباله يوم الجمعة بقصر قرطاج، كلا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل، ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، على ضرورة توفير حاجيات المواطنين، لافتًا إلى أن "أهم تحدي هو التحدي الاقتصادي والاجتماعي".



كما أكد على تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، وعلى الدور الذي يجب أن تقوم به كل أجهزة الدولة وخاصة على الدور الموكول للقضاء. وفق (روسيا اليوم)



وأوضح أنه من دون قضاء عادل لا يمكن أن يتحقق أي هدف من أهداف الشعب التونسي في حياة كريمة يسود فيها العدل وتنتفي فيها كل أسباب الفقر والظلم.





رام الله - دنيا الوطن