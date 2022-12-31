شؤون فلسطينية

مسؤول إسرائيلي: قرار الأمم المتحدة الليلة "وصمة عار أخلاقية"

مسؤول إسرائيلي: قرار الأمم المتحدة الليلة "وصمة عار أخلاقية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصف مسؤول إسرائيلي، اليوم السبت، مشروع القرار الأممي حول ماهية الاحتلال ، بأنه "وصمة عار أخلاقية للأمم المتحدة".

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد أردان، "لا يمكن لأي منظمة دولية أن تقرر ما إذا كان الشعب اليهودي مُحتلًّا في أرضه"، وفق تعبيره.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وقال المسؤول الإسرائيلي: "أي قرار تتخذه هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المسيسة والمفلسة أخلاقياً غير شرعي تماماً"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ويدعو القرار أيضا إسرائيل إلى وضع حد للاستيطان. لكن الجمعية العامة لا تملك سلطة ملزمة، خلافا لمجلس الأمن الدولي حيث تملك الولايات المتحدة حليفة إسرائيل حق النقض (فيتو).

يشار إلى أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مارست ضغوطات سياسية لثني الفلسطينيين عن المضي قدماً في مشروع هذا القرار.

وصوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت، وعارضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا القرار بينما امتنعت فرنسا عن التصويت.

من جهته، قال الدبلوماسي البريطاني، توماس فيبس: "لا نعتقد أن الإحالة إلى محكمة العدل الدولية ستساعد في دفع الأطراف المعنيين نحو الحوار".


أخبار ذات صلة

&quot;المعابر&quot; بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

"المعابر" بغزة تنشر إحصائية بعدد الوافدين والمغادرين عبر معبر بيت حانون/ إيرز

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

مواجهات مع الاحتلال واستهداف حواجز عسكرية بالعبوات المتفجرة

تعرّف على أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

تعرّف على أسعار الخضروات والدواجن في أسواق قطاع غزة

&quot;الخارجية&quot;: التصويت الأممي الجامع لصالح قرار حول ماهية الاحتلال إنجاز دبلوماسي وقانوني

"الخارجية": التصويت الأممي الجامع لصالح قرار حول ماهية الاحتلال إنجاز دبلوماسي وقانوني

الشيخ: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأييد 87 دولة الليلة انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

الشيخ: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأييد 87 دولة الليلة انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

طالع حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

طالع حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل

ارتفاعٌ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاعٌ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الرئاسة ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئاسة ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئاسة ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الرئاسة ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح قرار حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الأمم المتحدة تناقش طلباً فلسطينياً حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

الأمم المتحدة تناقش طلباً فلسطينياً حول ماهية احتلال أرض دولة فلسطين

وزيرة الصحة تستنكر إطلاق الاحتلال النار على مسعف في نابلس

وزيرة الصحة تستنكر إطلاق الاحتلال النار على مسعف في نابلس

البرغوثي يدين إطلاق الرصاص على المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر

البرغوثي يدين إطلاق الرصاص على المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر

في ذكرى انطلاقة فتح.. &quot;التحرير الفلسطينية&quot; تطالب بإنهاء الانقسام

في ذكرى انطلاقة فتح.. "التحرير الفلسطينية" تطالب بإنهاء الانقسام

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية رمانة

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية رمانة

الشيخ: الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة بالذكرى الـ 58 قرب ضريح عرفات

الشيخ: الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة بالذكرى الـ 58 قرب ضريح عرفات

فدا: استمرار ممارسة سياسة التأجيل بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي غير مقبول

فدا: استمرار ممارسة سياسة التأجيل بتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي غير مقبول

منوعات

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

نانسي عجرم تردّ على محاولات الإساءة لنوال الزغبي

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

سلوى عثمان تكشف شروطها على زوجها في عقد القران

رحيل فيفيان ويستوود &quot;ملكة الموضة البريطانية&quot;

رحيل فيفيان ويستوود "ملكة الموضة البريطانية"

إليسا تردّ بحسم على &quot;وتري&quot;: الخلاف أكبر من زياد برجي

إليسا تردّ بحسم على "وتري": الخلاف أكبر من زياد برجي

من أسرار بيليه... أحب نجمة مصرية وحاول خطفها

من أسرار بيليه... أحب نجمة مصرية وحاول خطفها

دنيا بطمة ترفع إشارة النصر... طلاق من محمد الترك وسجنه

دنيا بطمة ترفع إشارة النصر... طلاق من محمد الترك وسجنه

بالصور.. كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم &quot;شلبي&quot; في دبي

بالصور.. كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "شلبي" في دبي

أحلام تطلق لقب &quot;سلطان&quot; على مشترك... وماجد المهندس يطلب تأهّل الزوجين معاً في &quot;سعودي

أحلام تطلق لقب "سلطان" على مشترك... وماجد المهندس يطلب تأهّل الزوجين معاً في "سعودي

&quot;وتري&quot; ترد على بيان إليسا بتحذير الشركات الأخرى من التعامل معها

"وتري" ترد على بيان إليسا بتحذير الشركات الأخرى من التعامل معها

شاهد.. وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

شاهد.. وفاء سالم تعلن اعتزالها الفن بشكل نهائي

عربي

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

الرئيس التونسي: افتعال الأزمات وغلاء الأسعار لا يمكن أن يستمر

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس التونسي يُمدد حالة الطوارئ في البلاد لشهر إضافي

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل