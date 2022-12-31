شؤون فلسطينية

الشيخ: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأييد 87 دولة الليلة انتصار للدبلوماسية الفلسطينية

الشيخ: تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأييد 87 دولة الليلة انتصار للدبلوماسية الفلسطينية
حسين الشيخ
رام الله - دنيا الوطن
علّق أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، اليوم السبت، على إقرار الأمم المتحدة بالأغلبية طلب فلسطين فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال.

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إن "تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة وتأييد 87 دولة بطلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس انتصار الدبلوماسية الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس".

وأضاف: أن "الرئيس عباس تعرض لضغوط لسحب أو تأجيل القرار لكنه رفض، شكرا للأخوة والأصدقاء الداعمين".

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر اليوم السبت، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي.

وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار.

وقال منصور: إن الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني.

وقال: "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

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