طالع حالة الطقس حتى يوم الثلاثاء المقبل





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-8 13-8 12-7 بيت لحم 13-8 13-8 12-7 رام الله والبيرة 12-7 12-7 11-6 طولكرم 17-12 17-12 16-11 نابلس 15-9 15-9 14-8 قلقيلية 17-12 17-12 16-11 جنين 18-9 18-9 17-8 سلفيت 13-8 13-8 12-7 طوباس 19-10 19-10 18-9 روابي 15-9 15-9 14-8 الخليل 11-7 11-7 10-6 غزه 18-13 18-13 17-12 أريحا 22-12 22-12 21-11 خانيونس 18-13 18-13 17-12 الأغوار الشمالية 20-11 20-11 19-10 رفح 19-12 19-12 18-11

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا إلى صاف وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو صافياً وبارداً غلى شديد البرودة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الإثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الجنوبية والشرقية، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.