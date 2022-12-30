شؤون فلسطينية

أبو جيش يكرم خريجي وخريجات 6 دورات مهنية لأهميتها في تخفيض معدلات البطالة

أبو جيش يكرم خريجي وخريجات 6 دورات مهنية لأهميتها في تخفيض معدلات البطالة
رام الله - دنيا الوطن
في إطار تطوير قطاع العمل الفلسطيني والنهوض بواقع العمال الفلسطينيين، وتخفيض معدلات البطالة، وزير العمل د. نصري أبو جيش يقوم بزيارة إلى محافظة الخليل، التقى خلالها محافظ الخليل وبحثا سبل التعاون المشترك لخدمة المحافظة والمواطنين.

وعلى هامش الزيارة،  بحث أبو جيش مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة وأعضاء الغرفة التجارية ورؤساء الغرف التجارية للمحافظة، العديد من القضايا المهمة التي تتعلق بقطاع العمل والعمال ولجان الأجور وخدمات التشغيل.

كما التقى الوزير مع مدراء وموظفي الإدارة العامة للتدريب المهني ومركز تدريب مهني حلحول- متعدد الأغراض، ومدراء المؤسسات المهنية والتعليمية في الخليل، ومدراء المديريات والمراكز المهنية الخاصة، وممثلين عن النقابات المهنية والعمالية للمحافظة، وبحثوا القضايا ذات العلاقة بقطاع العمل والعمال التي من شأنها المحافظة على حقوقهم وتأمين بيئة عمل لائق في أماكن عملهم، وانعكاس ذلك على تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على استقرار سوق العمل في المحافظة.

وخلال جولته، كرّم أبو جيش خريجي وخريجات 6 دورات مهنية قصيرة ضمن برنامج التدريب المشترك الهادف  لرفع الكفاءة المهنية في عدد من المجالات، منها: مجال توصيل وتركيب خطوط الفايبر، وصيانة الموبايل، والمنازل الذكية، وصيانة الماكنات الصناعية، والطاقة الشمسية وأعمال البلاط، والتي تأتي ضمن رؤية واستراتيجية وزارة العمل في دعم وتطوير قطاع التدريب المهني لأهميته في خفض معدلات البطالة المرتفعة ورفد السوق الفلسطيني بالأيدي العاملة المؤهلة والمدربة والتي تتواءم مع احتياجات سوق العمل. 

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