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مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية

مصر: مقتل ثلاثة عناصر شرطة بهجوم استهدف حاجزاً أمنياً في الإسماعيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة (فرانس برس) عن مصادر أمنية وطبية مصري، قولها، إن ثلاثة عناصر شرطة، قتلوا، وأصيب أربعة أشخاص، بينهم ضابط شرطة في اعتداء يرجح أنه "إرهابي" استهدف حاجزاً أمنيا في مدينة الإسماعيلية شمال شرق القاهرة.

وأوضحت المصادر أن سيارتين اقتربتا من الحاجز الأمني المقام في حي السلام السكني ونزل منهما شخصان يحمل كل منهما سلاحا آليا وأطلقا النار باتجاه عناصر الأمن.

وأضافت أن عناصر الشرطة ردوا على المهاجمين فقتل أحدهما وأصيب الآخر الذي لاذ مع ذلك بالفرار.

وترجح المصادر الأمنية أن يكون الهجوم "عملاً إرهابيا".

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