شؤون فلسطينية

الإغاثة الطبية الفلسطينية: استهداف المسعفين الميدانيين جريمة بربرية

الإغاثة الطبية الفلسطينية: استهداف المسعفين الميدانيين جريمة بربرية
إصابة المسعف أبو حجر برصاص الاحتلال خلال مواجهات في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الإغاثة الطبية الفلسطينية إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي على فرق المسعفين الميدانيين اليوم في نابلس والتي أسفرت عن إصابة المسعف المتطوع حمزة أبو حجر بإصابة خطيرة أدت لتهتك بعض من أنسجته الداخلية جراء تلك الإصابة. 

وقالت الإغاثة في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، إنه في الوقت الذي تتمنى فيه الإغاثة الطبية الفلسطينية السلامة التامة والشفاء العاجل للمسعف أبو حجر، فإنها تؤكد على أن استهداف طواقمها الميدانية لأكثر من مرة بالرصاص الحي و قنابل الغازات السامة و عرقلة سيارات الإسعاف خاصة أثناء نقلها للمصابين؛ ما هي الا جرائم يرتكبها الاحتلال بشكل متعمد تتطلب تدخلا عاجلا من المؤسسات و الهيئات الدولية لوضع حد لهذا الإجرام البربري خاصة و أنه يطال المسعفين الميدانيين الذين يرتدون زيهم الخاص بالإسعاف والذي يحمل دلالات و إشارات واضحة عليه . 

و أضافت الاغاثة الطبية الفلسطينية أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا خطيرا لكافة المواثيق و المعاهدات الدولية فضلا عن انها تجاوز لكافة الخطوط الحمراء يجري خلالها تعريض حياة الفرق الطبية للخطر مشيرة الى ان العديد منهم قد استشهدوا بنفس طريقة الاستهداف المتعمد مؤكدة على انها ستتابع هذه الجريمة مع مختلف الهيئات الدولية ذات الصلة. 

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