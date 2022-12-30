فرنسا تفرض اختبارات سلبية لفيروس (كورونا) على المسافرين القادمين من الصين





وقال في تصريح له، إنه من "المفهوم" أن بعض البلدان أدخلت قيوداً رداً على ازدياد الإصابات بـ (كوفيد-19).



رام الله - دنيا الوطنقالت الحكومة الفرنسية، إنها ستلزم المسافرين القادمين من الصين بتقديم نتيجة سلبية لاختبار فيروس (كورونا)، (كوفيد-19) قبل أقل من 48 ساعة من السفر.ووفق موقع (فرانس 24)، فإن الاختبار سيكون إلزاميا للرحلات الجوية المباشرة وغير المباشرة من الصين، كما سيتعين على المسافرين على متن الطائرات القادمة من الصين وضع الكمامات أيضا.ووفق هذا البيان سيتم تحديد موعد لتطبيق هذه الإجراءات خلال نهاية الأسبوع، ونشر مرسوم حكومي "وإبلاغ المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، الصين، على اتباع نهج أكثر وضوحا في ما يتعلق بالوباء.