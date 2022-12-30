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الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل

الرئيس الجزائري يعلن نيته زيارة فرنسا العام المقبل
الرئيسان الفرنسي والجزائري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أنه سيزور فرنسا في عام 2023، معرباً عن أمنيته، بـ "عهد جديد" مع هذه الدولة الأوروبية.

يأتي ذلك بعد نحو ستة أشهر على زيارة نظيره، الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر العاصمة. 

وقال الرئيس الجزائري  في مقابلة خص بها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، ونشرت الجمعة،  "لدينا تفاهم معيّن" مع رئيس الدولة الفرنسية. وأضاف "أرى فيه تجسيداً لجيل جديد يمكنه إنقاذ العلاقات بين بلدَينا".

وتابع "لدينا صداقة متبادلة. بالطبع كانت لدينا، هو وأنا، صيَغ مؤسفة، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو لي أنّ هناك مثل هذه العلاقة من الثقة بين بلدَينا"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وقام ماكرون بزيارة إلى الجزائر في آب/أغسطس الماضي، حيث دشنت هذه الزيارة مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين بعد توتر دام لعدة سنوات.

وكان رئيسا الدولتين قد استأنفا خلالها تعاونهما في إعلان مشترك تم توقيعه وسط ضجّة كبيرة، ممّا مهّد الطريق بشكل خاص أمام تخفيف نظام التأشيرات الممنوح للجزائر، مقابل زيادة تعاون الجزائر مع فرنسا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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