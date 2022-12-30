وزيرة الصحة تستنكر إطلاق الاحتلال النار على مسعف في نابلس

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر خلال محاولته إسعاف أحد المصابين في مدينة نابلس، وإصابته بجراح خطيرة.وكان رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أدان إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي على المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر، وإصابته بإصابات خطيرة في الكبد و الرئتين و الظهر خلال محاولته تقديم الإسعاف لإنقاذ جريح في البلدة القديمة في نابلس.وقال البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاحتلال المجرم لا يتورع عن إطلاق الرصاص على المسعفين والأطباء في خرق فاضح ومتكرر للقوانين الدولية.