البرغوثي يدين إطلاق الرصاص على المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر

رام الله - دنيا الوطنأدان د.مصطفى البرغوثي، رئيس جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، إطلاق جيش الاحتلال الرصاص الحي على المسعف في الإغاثة الطبية حمزة أبو حجر، وإصابته بإصابات خطيرة في الكبد و الرئتين و الظهر خلال محاولته تقديم الإسعاف لإنقاذ جريح في البلدة القديمة في نابلس.وقال البرغوثي في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الاحتلال المجرم لا يتورع عن إطلاق الرصاص على المسعفين والأطباء في خرق فاضح ومتكرر للقوانين الدولية.وذكر البرغوثي بما قام به جيش الاحتلال من جرائم قتل ضد مسعفي الإغاثة الطبية مما أدى إلى استشهاد المسعفة رزان النجار في قطاع غزة، والمسعف ساجد مزهر في مخيم الدهيشة في بيت لحم بالإضافة إلى إصابة 420 طبيباً ومسعفا وممرضا من الإغاثة الطبية منذ الانتفاضة الثانية.وطالب البرغوثي بفرض العقوبات على نظام الاحتلال العنصري لإجباره على احترام حصانة الفرق الطبية.و أضاف البرغوثي أن الإغاثة الطبية ستتابع قضية الجريح حمزة أبو حجر على الصعيد المحلي والدولي ولفضح وتعرية جرائم الاحتلال.