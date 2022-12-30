جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية رمانة

رام الله - دنيا الوطنأصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة غرب جنين.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت، وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق.وأضافت: أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية الجلمة شمال شرق جنين بعد اندلاع مواجهات قرب الحاجز العسكري، وداهمت عدة منازل واستجوبت ساكنيها.كما اقتحمت قوات الاحتلال مدخل بلدة يعبد وقرية طورة وسيرت الياتها في خطوة استفزازية.