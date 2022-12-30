الشيخ: الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة بالذكرى الـ 58 قرب ضريح عرفات

من المقرر أن يوقد الرئيس محمود عباس، غداً السبت، شعلة الانطلاقة في الذكرى الـ 58، قرب ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في رام الله.



وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "غداً السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً الرئيس محمود عباس يوقد شعلة الانطلاقة في الذكرى الـ 58، بالقرب من ضريح الشهيد الخالد ياسر عرفات".



في سياق متصل، أوقدت حركة فتح، منطقة بيت جالا التنظيمية، مساء اليوم الجمعة، شعلة انطلاقة الثورة الـ58 وحركة فتح في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم.



وقال أمين سر إقليم حركة فتح في بيت لحم، محمد المصري، "إننا ونحن نحيي هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، نؤكد أن فتح ماضية في مشروعها الوطني لتحقيق الأهداف الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس".



بدوره، أكد مدير المكتبة الوطنية عيسى قراقع، ان ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية "تتطلب منا ان نلتف أكثر حول القيادة الفلسطينية مع التأكيد على رص الصف الوطني، ونبذ كل اشكال التفرقة نحو مواجهة محتل بغيض وتفويت الفرصة على تحقيق أهدافه".



وتخللت الفعالية مسيرة انطلقت من حارة العراق وصولاً إلى المنشية، حيث احتشد المشاركون هناك لإيقاد الشعلة.



رام الله - دنيا الوطن