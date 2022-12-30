حلس لـ "دنيا الوطن":حفل الانطلاقة رسالة ثقة بأننا من موقع القوة نمد أيدينا للمصالحة

ولفت في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إلى أن "أننا على يقين بأن شعبنا الفلسطيني سيحيي هذا اليوم بما يليق بهذه الذكرى، وبما يليق بتاريخ هذه الحركة وشهدائها وتضحياتها".



وقال حلس: "من خلال هذا المهرجان الجماهيري الكبير نوجه رسائلنا لكل العالم، لشعبنا ولخصومنا وأعدائنا وأصدقائنا".



وتابع: "نوجه رسائلنا لكل العالم الذي يعتقد أن فتح في قطاع غزة في تراجع أو أنها تتلاشى، حيث نقول لهم فتح حاضرة وحاضرة بقوة وهي جزء لا يتجزأ من المشروع الوطني الفلسطيني".



وشدد على أن الحركة هي الحريصة على كل مصالح شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن "حفل الانطلاقة رسالة ثقة بأننا من موقع القوة والاقتدار نمد أيدينا للمصالحة الوطنية مع الجميع".



وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة القيادية العليا في قطاع غزة، أحمد حلس، على أن هذه المصالحة ليس فيها طرف قوي وطرف ضعيف.







وتستعد حركة فتح في القطاع، لتنظيم مهرجان انطلاقة الثورة الفلسطينية، الـ 58، والذي سيقام على أرض الكتيبة بمدينة غزة.

خاص دنيا الوطن-محمد عوضأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس الهيئة القيادية العليا في قطاع غزة، أحمد حلس، أن الكل يتهيأ ليوم انطلاقة الثورة غداً السبت.