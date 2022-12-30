فتح لـ "دنيا الوطن": وجهنا دعوة لحماس والجهاد لحضور مهرجان انطلاقة الثورة الفلسطينية





وقال المتحدث باسم الحركة منذر الحايك، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "وجهنا دعوة لحركتي حماس والجهاد لحضور مهرجان انطلاقة الثورة الفلسطينية".





وتستعد حركة فتح في القطاع، لتنظيم مهرجان انطلاقة الثورة الفلسطينية، الـ 58، والتي ستقام على أرض الكتيبة بمدينة غزة.





يشار إلى أن عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح، صبري صيدم وروحي فتوح وصلاً إلى القطاع ظهر اليوم الجمعة، عبر معبر بيت حانون/إيرز لحضور المهرجان.

خاص دنيا الوطن-محمد عوضأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، اليوم الجمعة، أنها وجهت دعوة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، لحضور مهرجان انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ 58.