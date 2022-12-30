بلينكن لـ "نتنياهو": أتطلع للعمل مع الحكومة الإسرائيلية وسنواصل دعم حل الدولتين





جاء ذلك في بيان له، عقب تسلم الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، الحكم في إسرائيل أمس الخميس.



وقال بلينكن: "أتطلع قدما إلى العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة والنهوض بالمصالح والقيم التي شكلت صلب علاقاتنا الثنائية منذ عقود".





وأضاف: لطالما استندت الأواصر العميقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التزام ثابت بأمن إسرائيل وبعض المثل المشتركة، بما في ذلك المبادئ الديمقراطية ورؤية لدولة إسرائيلية تعيش بسلام مع جيرانها.





وقال وزير الخارجية الأميركي: وعلى حد تعبير الرئيس بايدن، سوف نعمل مع الحكومة الجديدة للاستفادة من الفرص العديدة والتصدي بشكل مشترك للتحديات في إسرائيل والشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات التي تشكلها إيران، كما سنواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابلية هذا الحل للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة.





وشدد على أن الولايات المتحدة، ستحافظ على التزامها بتعزيز تدابير متساوية من الحرية والعدالة والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إن الإدارة الأميركية، ستواصل دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرضه للخطر.